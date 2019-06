Giglio Group: accordo con Tonino Lamborghini, primo passo nel comparto accessori di design

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Giglio Group, quotata sul listino Star, ha stretto un accordo con l’azienda Tonino Lamborghini, marchio di lifestyle attivo nell’ambito degli accessori di design, tra cui orologi, occhiali, cellulari, profumi, complementi d’arredo, abbigliamento e accessori sportivi. L’accordo prevede la realizzazione e gestione del nuovo sito istituzionale e di e-commerce attraverso iBox Digital, che consentirà la vendita dei prodotti Tonino Lamborghini in Europa e extra-Europa per garantirne un posizionamento online strategico e ottimizzato rispetto agli obiettivi e ai target da raggiungere. Con questo accordo Giglio Group muove il suo primo passo nel settore degli accessori di design e anticipa che, entro l’autunno, prevede di comunicare altri brand storici del design Made in Italy.