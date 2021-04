Gibus: oltre 1500 pratiche dal lancio del progetto "sconto in fattura"

Alessandra Caparello 6 aprile 2021 - 11:25

MILANO (Finanza.com)

Gibus, brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, PMI Innovativa quotata su AIM Italia e fondata nel 1982, comunica che l’iniziativa “Sconto in fattura 50%” ha raggiunto al 31 marzo 2020 il numero di oltre 1.500 pratiche dal lancio del progetto.Tali pratiche, si legge in una nota, hanno generato un valore complessivo di fatturato retail pari a 12,1 Euro milioni da imputare all’esercizio fiscale 2021; si precisa che tale dato si riferisce al fatturato realizzato dai rivenditori aderenti all’iniziativa e non al fatturato realizzato dal Gruppo GIBUS. Il credito fiscale in gestione ammonta complessivamente a 6,0 Euro milioni, pari al 50% del valore degli ordini retail, di cui 1,9 Euro milioni già liquidati da GIBUS ai propri rivenditori.