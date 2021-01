Gibus chiude il 2020 con ricavi in crescita a doppia cifra

simone borghi 12 gennaio 2021 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

GIBUS, il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi consolidati pari a 45,1 milioni di euro, +10,2% rispetto al 31 dicembre 2019. Anche nel 2020 si conferma trainante la performance del segmento lusso high end, che registra ricavi pari a 19,6 milioni, +20,6% su base annua, e rappresenta il 45% del totale (41% nel 2019).Il risultato positivo non sconta ancora l’effetto derivante dall’iniziativa “sconto in fattura 50%” - legata alla possibilità di cedere il credito fiscale maturato attraverso l’ECOBONUS (50% nel caso delle schermature solari) - e dal SUPERBONUS 110%, i cui effetti sono rilevati a livello di portafoglio ordini al 31 dicembre 2020 ed emergeranno a partire dal 2021.Gianfranco Bellin, Presidente e Amministratore Delegato di GIBUS: “La crescita dei ricavi del 2020 è un risultato eccezionale, specialmente in considerazione del contesto in cui si è realizzata, influenzato dalla pandemia e dalla chiusura degli impianti produttivi durante il lock-down primaverile. Un incremento a doppia cifra in un anno complesso come il 2020 dimostra la solidità delle fondamenta su cui poggia il progetto industriale di GIBUS e la reattività del settore outdoor nel riprendersi da un lock-down che aveva bloccato la partenza della stagione di maggiori vendite”.