Gibus: balzo dei ricavi all’estero (+30%) nel I semestre

18 settembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Il cda di GIBUS, il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019.I ricavi consolidati sono pari a 22,1 milioni, in crescita del 18,8% rispetto al primo semestre 2018. Il fatturato realizzato all’estero è di 7,4 milioni (+30,2%) e rappresentano il 34% del totale; performance positive anche per l’Italia, che registra ricavi pari a 14,6 milioni (+13,7%).L’Ebitda si attesta a 3,6 milioni (margine sui ricavi pari al 16,2%), in crescita del 20,1% rispetto al 30 giugno 2018 per effetto del diverso mix di fatturato che vede una maggiore componente del segmento lusso e di una minore incidenza dei costi di struttura. L’Ebit, pari a 2,9 milioni, ha registrato un incremento del 21%, con un Ebit margin al 12,9%.Il conto economico si chiude con un utile netto pari a 2,1 milioni e registra un incremento del +24,4% rispetto al primo semestre dello scorso anno. La posizione finanziaria netta si esprime in 0,7 milioni, in miglioramento rispetto a 3 milioni al 31 dicembre 2018 attribuibile prevalentemente all’operazione di quotazione all’Aim.Per l’esercizio 2019 il mercato di riferimento, sia interno che estero, è previsto in crescita. Il management confida quindi di poter raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2019 sia in termini di fatturato e di marginalità aziendale.