Gibus, assemblea approva distribuzione dividendo di 0,27 euro per azione

Redazione Finanza 9 dicembre 2020 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Remunerazione in vista per gli azionisti di Gibus. L’assemblea della società quotata sul listino Aim Italia ha approvato oggi la distribuzione di un dividendo lordo pari a 0,27 euro per ciascuna azione, per un ammontare complessivo di circa 1,351 milioni di euro, a valere sulla riservastraordinaria formata anche con gli utili 2019. Lo stacco cedola sarà il 14 dicembre (record date il 15 dicembre) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 16 dicembre.