Gibus: accordo con Banco Bpm per l’opzione sconto in fattura prevista per l’Ecobonus

simone borghi 22 dicembre 2020 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

GIBUS, il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, ha siglato una partnership con Banco BPM per permettere ai propri clienti, in tutta Italia, di fruire dell’opzione sconto in fattura prevista per l’Ecobonus.Questa possibilità si è aperta grazie al Decreto 34 “Rilancio” del 19 maggio che ha reso possibile cedere il credito fiscale maturato attraverso l’Ecobonus (50% nel caso delle schermature solari) anche agli istituti bancari, permettendo di strutturare un flusso semplice ed efficace che consenta il passaggio del credito dal privato al rivenditore, per farlo poi confluire verso l’istituto finanziario.Grazie a questa partnership, chi acquista una pergola o una tenda da sole potrà fruire dell’opzione sconto in Fattura 50% presso i rivenditori autorizzati GIBUS che aderiscono all’iniziativa: potrà non pagare l’importo detraibile, cedendo il credito d’imposta al rivenditore, e l’intera pratica relativa allo sconto sarà gestita dall’azienda stessa che si occuperà di tutto il processo.