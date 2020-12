Gianturco (Deloitte): 'Con il Milano Hub di Bankitalia la città può essere capitale del FinTech europeo'

Titta Ferraro 3 dicembre 2020 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Banca d’Italia ha inaugurato oggi il Milano Hub, un polo tecnologico progettato per sostenere lo sviluppo dell’innovazione e della transizione digitale del sistema finanziario italiano, dando supporto ai progetti innovativi promossi dal settore privato e assicurando che famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche ne traggano il massimo beneficio con costi di transizione bassi.Un passo importante che può proiettare Milano come punto di riferimento del fintech in Europa. “L’impegno di Banca d’Italia è fondamentale per spingere Milano a diventare la capitale del FinTech europeo. Ora la città può giocare il suo ruolo come centro d’innovazione per l’evoluzione digitale del mercato finanziario in Italia e in Europa”, argomenta Paolo Gianturco, Business Operations & FinTech Leader di Deloitte Consulting, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Milano Hub di Banca d’Italia.La nascita del Centro di innovazione per l’evoluzione digitale del mercato finanziario in Italia andrà a stimolare anche i migliori talenti su sfide economiche, finanziarie e tecnologiche che faranno parte del loro futuro. “Inoltre la pandemia - continua Gianturco- potrebbe creare nuove opportunità per il mondo FinTech perché con l’adozione del distanziamento sociale in tutto il mondo, c'è stata una crescita enorme nell'uso dei servizi finanziari digitali e dell'e-commerce. Da minaccia dirompente a partner abilitante, il FinTech è indubbiamente entrato in una nuova fase della sua evoluzione, anche se l’intero settore ha subito un impatto negativo in termini di investimenti all’inizio dell’anno.