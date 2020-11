Giacomoni (Forza Italia): Governo Conte chieda all'Ue la web tax

Alessandra Caparello 9 novembre 2020 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Il governo Conte chieda all'Europa di prevedere tasse adeguate per i giganti del web. Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, invocando la web tax. “Non è più accettabile che mentre loro moltiplicano gli utili, anche a causa del lockdown, non paghino le tasse in Italia e al massimo se e quando pagheranno la digital tax dal 2021 pagheranno al massimo il 3% dei ricavi, mentre i negozi di vicinato, le botteghe storiche e in generale le Pmi italiane pagano oltre il 60% e anche per questo sono spesso costrette a chiudere"."Ho presentato in tal senso – conclude Giacomoni - una mozione per chiedere al Governo di intervenire subito per modificare la struttura del prelievo verso i giganti del Web, al fine di tutelare le Pmi italiane".