Gestore Franklin Templeton: 'Ai BTP fa bene governo centro-destra, bene ritorno urne con vittoria Salvini'

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2019 - 12:22

MILANO (Finanza.com)

Spread BTP-Bund ancora in calo, sotto la soglia di 275 punti base, dopo essere balzato nei giorni scorsi fin oltre la soglia di 290 punti base, a seguito delle dichiarazioni del vicepremier leghista Matteo Salvini.Un commento positivo sulla carta italiana è arrivato nelle ultime ore da David Zahn, conosciuto per essere il gestore dei fondi "ottimista" di Franklin Templeton.Intervistato da Bloomberg, Zahn ha ammesso di non essere preoccupato per il trend dei BTP. Tutt'altro.A suo avviso le elezioni europee del prossimo 26 maggio potrebbero essere positive per i bond sovrani italiani.E questo perché una vittoria della Lega potrebbe rappresentare il primo passo per un nuovo governo più attraente per i mercati: un governo di centro destra, al posto di quello attuale con il M5S, che non raccoglie invece il consenso del mondo della finanza.Proprio quel governo invocato dal leader di Forza Italia Silvio Berlusoni e dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, secondo il gestore di Templeton, farebbe bene ai BTP."Le elezioni europee saranno un barometro importante del sentiment in Europa e di come sia potente in questo momento il populismo - ha detto Zahn, responsabile della divisione di strategie del reddito fisso di Franklin Templeton - E' probabile che la Lega diventi il partito più grande all'interno del Parlamento europeo".La Lega, ha continuato il gestore, potrebbe aggiudicarsi il 35% e, in una tale posizione di forza, essere favorevole al ritorno alle urne, dunque alle elezioni anticipate, e formare un esecutivo di centro-destra, dando praticamente il benservito al M5S di Luigi Di Maio.Occhio tra l'altro alle recenti dichiarazioni che sono state rilasciate da Berlusconi in un intervento a Mattino 5:"Credo che Salvini si stia convincendo, credo sia sulla buona strada per tornare con noi, sicuramente moltissimi dei suoi, questo lo sappiamo di sicuro"."Di Maio - ha aggiunto il leader di Forza Italia - è un ragazzotto bravo nel parlare ma dice cose sbagliate, Salvini pensa di averlo messo sotto ma invece si è preso solo la sicurerzza tutto il resto lo hanno preso i 5 stelle. Salvini quindi sta pensando che andando avanti così lui e la Lega saranno corresponsabili di tutte le cose negative fatte da M5s che faranno male agli italiani".Lo smorzarsi delle tensioni sui BTP è dimostrato dal forte ritracciamento dei tassi dei bond a due anni che, dopo essere balzati fino a +13 punti base nella giornata di mercoledì 15 maggio, allo 0,81%, ora oscillano attorno allo 0,68%.