Germania, Merkel su COVID-19: 'necessario contenere velocemente casi, ma scuole rimangano aperte'

Laura Naka Antonelli 28 settembre 2020 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

In un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Bild, la cancelliera Angela Merkel ha detto che "di questo passo, avremo (in Germania) decine di migliaia di casi al giorno (di infezioni COVID-19), come negli altri paesi", Merkel ha parlato della "necessità di contenere velocemente le infezioni e di intervenire, ma anche di stabilire le priorità per fare in modo che l'economia vada avanti". Questo "significa, tra le altre cose, che le scuole e gli asili devono rimanere aperti".Insomma, la cancelliera tedesca esclude il ricorso a misure di contenimento troppo restrittive che sfocino nel lockdown dei mesi di marzo e aprile.In Germania, sono stati rilevati nelle ultime 24 ore nuovi 2.507 casi confermati di coronavirus, per un totale di 282.730 casi, a fronte di nove decessi. Lo ha riportato l'Istituto Robert Koch (RKI) per le malattie infettive.