Gequity schizza a +36%, nuovo business plan infiamma il titolo

Titta Ferraro 28 maggio 2021 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Exploit a Piazza Affari per Gequity che segna oltre +36% a 0,0402 euro. A dare sprint al titolo sono le indicazioni arrivate dal nuovo piano 2021-2026 approvato dalla holding di partecipazioni quotata al mercato principale (MTA) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale.Nel periodo è prevista una crescita dei ricavi consolidati fino a 10 milioni di euro nel 2026 (+11,7% CAGR), un incremento dell’EBITDA fino a 2,4 milioni di euro nel 2026 (+32,5% CAGR), EBITDA Margin del 23,2% e una crescita costante della generazione di cassa, con una posizione finanziaria netta attiva per circa 5,3 milioni di euro nel 2026 e del Patrimonio Netto Consolidato che si attesterà nel 2026 a circa 4,8 milioni di euro.