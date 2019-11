Geox in rosso in Borsa, Equita taglia rating a reduce e target del 50%

Daniela La Cava 15 novembre 2019 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Scivolone di Geox a Piazza Affari all'indomani delle indicazioni sui risultati di vendita dei primi 9 mesi dell'anno. Il titolo del gruppo veneto lascia sul terreno quasi il 5% a 1,22 euro dopo avere annunciato di avere chiuso il periodo gennaio-settembre con i ricavi consolidati che sono attestati a 643,4 milioni di euro, in riduzione del 4,3% rispetto all’esercizio precedente (-4,9% a cambi costanti).“Nei nove mesi del 2019 il Gruppo Geox, dopo aver effettuato una profonda revisione organizzativa a fine 2018 con l’ingresso anche di nuove importanti figure manageriali, ha proseguito nell’implementazione dei progetti previsti dal Piano Strategico 2019-2021", Matteo Mascazzini, amministratore delegato di Geox.All'indomani dei conti gli analisti di Equita hanno abbassato la raccomandazione su Geox a reduce, con target price ridotto del 50% a 0,7 euro da 1,4 euro. "Il persistere di uno scenario particolarmente difficile ha portato la società a prevedere una decrescita del fatturato di gruppo per l'esercizio 2019 'low-mid single digit' (nostre stime a -2%), con un gross margin in linea al FY18 a causa dell`impatto delle attività promozionali e con un Ebit atteso in terreno leggermente negativo per il 2019 per aumento dei costi di advertising", commentano gli analisti di Equita.