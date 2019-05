Geox in crisi nera in Borsa: -14% con 'pre-warning' su target piano, analisti tagliano rating

Titta Ferraro 13 maggio 2019 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

Geox tracolla oggi in Borsa con il mercato che castiga il titolo dopo i conti diffusi venerdì sera. Il titolo cede quasi il 14% a 1,35 euro, peggior titolo di tutto il listino milanese.Geox ha chiuso il primo trimestre del 2019 con ricavi in calo (260,9 milioni di euro dai 264,5 milioni nel primo trimestre 2018). A fronte di mercati ancora difficili, la società rimarca che diventa "ancora più critico il perseguire con determinazione gli obiettivi fissati dal Piano Strategico 2019-2021". Il piano, approvato lo scorso autunno, prevede una crescita delle vendite nette del 6,5% annuo con un target di circa 950 milioni - 1.000 milioni di euro a fine piano.Dai picchi 2019 toccati il 4 marzo, il titolo Geox segna un tracollo del 30% circa. Oggi gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno tagliato la raccomandazione da buy a hold e il prezzo obiettivo da 1,8 a 1,5 euro.Matteo Mascazzini, Amministratore Delegato di Geox, ha sottolineato come l’andamento del trimestre ha evidenziato un andamento positivo delle vendite comparabili dei negozi a gestione diretta, soprattutto nel canale online, a cui si è contrapposto il calo del canale multimarca e del franchising impattati rispettivamente alla razionalizzazione in corso, tesa a rinforzare la solidità del business ed a supportare l’immagine del brand, e dall’ottimizzazione della presenza distributiva.