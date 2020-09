Gentiloni: 'Recovery Plan non per taglio tasse, su ricorso MES se ne parla in 4-5 paesi tra cui Italia'

Laura Naka Antonelli 17 settembre 2020 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

"Condivido totalmente quello che ha detto il ministro Roberto Gualtieri su questo punto: non si può usare il Recovery fund Ue per fare interventi generali di riduzione delle tasse". Così il commissario UE agli Affari economici, Paolo Gentiloni. Gentiloni ha reso anche noto che sono 4-5 i paesi in cui si sta discutendo sull'opportunità di ricorrere al MES, il Fondo Salva-stati, "tra cui l'Italia". Ma fino a oggi, ha precisato l'ex presidente del Consiglio, "non sono arrivate richieste formali da nessuno".