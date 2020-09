Gentiloni: 'Mes fondamentale per resilienza sistemi sanitari'. Recovery Fund: 'ora o mai più'

Laura Naka Antonelli 1 settembre 2020 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

"Il Mes è fondamentale per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari". Lo ha detto il Commissario Ue agli Affari economici, l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nel corso dell'audizione sull'utilizzo del Recovery Fund, presso le commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato."Le condizionalità macroeconomiche che hanno caratterizzato la crisi precedente sono state eliminate per queste linee di credito straordinarie destinate alla sanità", ha aggiunto. Sulle risorse messe a disposizione per l'Italia dall'accordo sul Recovery Fund, Gentiloni si è così espresso:"Oggi abbiamo le risorse e lo spazio di bilancio per affrontare queste strozzature. Se non le usiamo oggi per affrontare questi problemi annosi, il rischio è che non lo facciamo più. Questo vale per i 27 paesi ma vale in modo per l'Italia".Di conseguenza, "serve il coraggio di scegliere e guidare questa transizione, o lo facciamo oggi o non lo facciamo più". Rivolgendosi al governo italiano, l'eurocommissario ha sottolineato che "questa sfida sarà cruciale per il nostro futuro", dicendosi "fiducioso sul fatto che l'Italia abbia tutte le potenzialità e le capacità per essere all'altezza di questa sfida".Gentiloni ha tenuto comunque a precisare che la Commissione Ue europa chiede che il governo italiano, a fronte delle risorse del Recovery Fund, stili un proprio piano di riforme, indicandone le priorità, che non sia un "catalogo delle spese".