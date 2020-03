Genitori: sul sito Inps la procedura per richiedere i congedi nell'emergenza Covid-19

Valeria Panigada 31 marzo 2020 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Sono online, sul sito dell'Inps, le procedure per le domande di congedo per l'emergenza Covid-19 da parte dei genitori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi. Le richieste potranno riguardare anche periodi antecedenti la data della domanda,purché non siano anteriori al 5 marzo. Gli interessati potranno presentare la domanda attraverso il sito web dell'Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’istituto di previdenza (oppure di SPID, CIE, CNS), oppure tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN Inps, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Infine, le domande potranno essere inviate anche attraverso i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. L'Inps precisa che i lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo Covid-19.