Generali vola a +9%, conti 2019 in linea e avvio buyback

13 marzo 2020

MILANO (Finanza.com)

Dopo una prima accoglienza tiepida ai conti 2019, il titolo Generali scatta al rialzo ed è anche stato sospeso per eccesso di rialzo. Al momento segna +9% a 12,85 euro.Il colosso assicurativo ha confermato gli obiettivi del piano al 2021, annunciando un piano di buyback da massimo6 milioni di azioni proprie per il periodo dal 16 marzo all’11 maggio. Il 2019 è stato chiuso con risultato operativo record a 5,2 miliardi (+6,9%) e utile netto normalizzato del gruppo assicurativo di Trieste a 2,2 miliardi. Proposto un dividendo per azione pari a 0,96 euro, in crescita del 6,7% rispetto alla cedola di 0,90 dell'esercizio 2018.Confermati gli obiettivi del piano strategico ‘Generali 2021’, con una crescita degli utili per azione tra il 6% e l’8%, un RoE medio superiore all’11,5% e un dividend pay-out ratio10 tra il 55% e il 65%"."Risultati 2019 sostanzialmente in linea a livello operativo", rimarcano gli analisti di Equita che puntualizzano come non sia stata fatta una stima su impatto Covid-19.