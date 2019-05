Generali: trattative preliminari per rilevare asset Europa Centrale di MetLife (Bloomberg)

Daniela La Cava 22 maggio 2019 - 13:23

L'italiana Generali è in trattative preliminari per l'acquisto degli asset in Europa Centrale di MetLife. È quanto riporta Bloomberg che cita fonti vicine al dossier. Le attività, precisa l'agenzia Usa, potrebbero essere valutate più di 2 miliardi di euro e sono concentrare in Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Poco mossa a Piazza Affari Generali, con il titolo che cede lo 0,12% a 16,31 euro.