Generali: tesoretto da 2,3 mld per acquisizioni, cfo non vede ostacoli per 2a tranche dividendo a ottobre

Titta Ferraro 18 maggio 2021 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Il cfo di Generali Assicurazioni, Cristiano Borean, rimarca come il gruppo abbia 2,3 miliardi di euro in cassa per acquisizioni. "Stiamo continuando a valutare le opportunità sul mercato in maniera disciplinata e opportunistica", ha detto Borean durante la conference call con gli analisti a seguito della presentazione dei risultati di primo trimestre. "Per noi le acquisizioni non sono un obbligo ma un modo per creare valore per gli azionisti", precisa il manager.Sulla politica di remunerazione degli azionisti, Borean non vede ostacoli all'orizzonte per la seconda tranche del dividendo prevista a ottobre. "Al momento, non vediamo alcuna ragione ostativa al pagamento della seconda tranche di dividendi a ottobre", sono state le sue parole.