Generali stringe partnership con Cattolica, diventerà azionista rilevante con quota oltre il 24%

Valeria Panigada 25 giugno 2020 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Generali e Cattolica hanno annunciato oggi l’avvio di una partnership strategica. Secondo i termini dell'accordo, Generali si impegna a diventare azionista rilevante con il 24,4% di Cattolica attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per 300 milioni di euro condizionato alla trasformazione di Cattolica in S.p.A. Generali avrà inoltre la facoltà di sottoscrivere pro quota il successivo aumento di capitale in opzione per tutti gli azionisti per un ulteriore controvalore massimo pari a 200 milioni di euro.La partenrship si svilupperà su 4 ambiti industriali: Asset management, Internet of Things, Salute e Riassicurazione. L'accordo prevede infine che la trasformazione di Cattolica da cooperativa a società per azioni, con effetto dal 1° aprile 2021, e l’adozione di modifiche statutarie rappresentano condizioni sospensive per l’ingresso di Generali nel capitale di Cattolica come azionista rilevante.