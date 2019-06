Generali, stretta partnership strategica con Google sul cloud

Valeria Panigada 20 giugno 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Generali Italia e Google hanno stretto una partnership strategica basata sul cloud per lo sviluppo di prodotti e servizi personalizzati, l’evoluzione della tecnologia digitale a supporto delle reti e la trasformazione del modello di interazione con il cliente per migliorare la qualità del servizio. La partnership parte dall’Italia, per poi estendersi a livello globale. A questo riguardo, all’interno dell’Innovation Park di Mogliano Veneto aprirà un laboratorio in cui personale di Google affiancherà gli esperti di Generali nell’ideazione e industrializzazione di prodotti e servizi innovativi.