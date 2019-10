Generali si sfila dal dossier Bbva: Banca Akros taglia rating a neutral da accumulate

Daniela La Cava 1 ottobre 2019 - 15:43

MILANO (Finanza.com)

Generali sotto la lente d'ingrandimento ddegli analisti in scia ai rumors che si sarebbe ritirata dalla corsa per la partnership bancassicurativa con gli spagnoli di Bbva. Secondo quanto riporta oggi "Il Sole 24 Ore", che cita fonti finanziarie, la decisione del gruppo triestino di non procedere con l’offerta sarebbe stata presa dal consiglio di amministrazione che sin è tenuto lo scorso 26 settembre. "E' una notizia negativa", commentano gli analisti di Banca Akros che abbassano la raccomandazione su Generali a neutral dal precedente accumulate, confermando il target price a 18,5 euro. "La joint venture avrebbe rafforzato la presenza di Generali, in linea con la strategia presentata lo scorso novembre - spiegano gli esperti -. Riteniamo che l'attuale scenario di tassi bassi abbia giocato un ruolo chiave nel prendere questa decisione, al fine di preservare una posizione patrimoniale più sicura".Equita, che mantiene il rating hold e target a 18,8 euro su Generali, sulla questione scrive: "Se da un lato un eventuale accordo con Bbva sarebbe stato coerente con la strategia di Generali di ottenere una posizione di leadership nei mercati nei quali opera, dall’altro lato la decisione di non andare avanti nel dossier conferma la disciplina nel gruppo sull`M&A e sulla redditività, così come la volontà della compagnia di privilegiare in Europa la crescita esogena principalmente nel P&C".Intanto a Piazza Affari Generali viaggia in rialzo: il titolo del Leone di Trieste guadagna lo 0,67%, scambiando a 17,9 euro.