Generali: rimborso anticipato del bond perpetuo da 50 mln con cedola 9%

Assicurazioni Generali eserciterà l’opzione di rimborso anticipato su tutti i titoli di debito perpetuo subordinato in circolazione che erano stati emessi il 15 luglio 2009 con cedola del 9% e importo di 50 milioni.Il prezzo di rimborso è al 100%, è stato autorizzato dall'Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), e avverrà il 15 luglio prossimo. Il rimborso dei titoli avverrà rispetto a tutti i titoli in circolazione, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.