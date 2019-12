Generali: raggiunto accordo distributivo in Argentina con Mercado Libre

Daniela La Cava 4 dicembre 2019 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Generali, attraverso la controllata argentina La Caja, ha annunciato di avere raggiunto un accordo di distribuzione in Argentina con Mercado Libre, il più grande operatore di e-commerce in Sudamerica, per distribuire assicurazioni danni. L’iniziativa, si legge in un comunicato del gruppo assicurativo di Trieste, rappresenta un ulteriore passo nella partnership di Generali con Mercado Libre, nata nel 2011 e caratterizzata dallo sviluppo di format innovativi. In particolare, i clienti di Mercado Libre potranno effettuare preventivi e sottoscrivere polizze auto e casa di LaCaja, accedendo alla piattaforma digitale di Mercado Libre.