Generali pronta a diventare secondo operatore Malesia. Trattative per acquisto di società Axa

Redazione Finanza 14 aprile 2021 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Generali è pronta a rafforzarsi in Malesia, puntando a diventare il secondo operatore del Paese. Secondo Reuters,il Leone ha avviato trattative esclusive per l'acquisto di una compagnia assicurativa di Axa che opera nei rami Danni in Malesia del valore di circa 300 milioni di euro.