Generali prevede risultato operativo 2020 in probabile flessione, pesante impatto su assicurazioni viaggi

Valeria Panigada 21 maggio 2020 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Generali prevede che il proprio risultato operativo sia resiliente nel 2020, sebbene in probabile flessione rispetto al 2019, a causa dell’emergenza senza precedenti legata alla pandemia del Covid-19, i cui effetti sul settore assicurativo globale sono ancora difficili da valutare al momento. Dal punto di vista operativo, la compagnia si aspetta che le conseguenze del Covid-19 avranno un riflesso negativo sull’evoluzione della raccolta, in particolare nelle assicurazioni sui viaggi. Anche i proventi finanziari ricorrenti (dividendi, affitti e commissioni) saranno impattati negativamente. "Per quanto riguarda la sinistralità, è al momento difficile fornire un’indicazione precisa sull’impatto del Covid-19 - si legge nella nota - Nel complesso, il gruppo può contare su un business mix favorevole e su solide condizioni contrattuali delle polizze".