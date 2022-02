Generali: presidente Gabriele Galateri di Genola non si candiderà per prossimo rinnovo cda

Laura Naka Antonelli 17 febbraio 2022 - 07:01

MILANO (Finanza.com)

Il colosso assicurativo Assicurazioni Generarali ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della decisione del Presidente Gabriele Galateri di Genola di non candidarsi per il prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione.Il Consiglio ha espresso apprezzamento per la sua decisione che riflette l'intenzione del Consiglio stesso di individuare un Presidente che possieda tutti i requisiti di indipendenza indicati dal codice italiano di Corporate Governance.