Generali prepara l'affondo su asset MetLife in Europa, possibile offerta entro fine anno

Titta Ferraro 23 novembre 2019 - 10:02

MILANO (Finanza.com)

Tornano le voci di M&A per Generali Assicurazioni. Il Leone di Trieste potrebbe decidere di rilevare gli asset di Metlife in Europa e stando a quanto riferito da Bloomberg le trattative con il gruppo statunitense per gli asset Ue vanno avanti da mesi e, completata la due diligence, Generali ora sarebbe pronta a presentare un’offerta formale, forse già entro la fine dell’anno. L'operazione avrebbe un valore di circa 3 miliardi.