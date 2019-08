Generali prepara l'accordo per partnership con Bbva, in gara anche Allianz (Corriere)

Valeria Panigada 26 agosto 2019 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Generali guarda alla Spagna. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera di domenica, il gruppo triestino è in corsa per stringere un accordo sul business bancassurance con la spagnola Bbva. L'operazione dal valore di 1,5-2 miliardi potrebbe portare alla creazione di una joint venture in Spagna e Messico. In gara per diventare partners di Bbva ci sarebbe anche Allianz.Questa mattina il titolo Generali è piatto a Piazza Affari. In una seduta intonata alla cautela, l'azione segna un +0,06% passando di mano a 16,18 euro.