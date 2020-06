Generali, possibile cessione delle attività in Svizzera. Allo studio opzioni strategiche

Valeria Panigada 11 giugno 2020 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Generali starebbe esplorando diverse opzioni strategiche per le sue attività assicurative in Svizzera. Lo riporta l'agenzia Bloomberg, precisando che tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche una possibile cessione di una parte o dell'intero asset. Anche se la decisione finale di non vendere non è esclusa. Secondo alcune stime, Generali Svizzera realizzerebbe un utile netto di circa 205 milioni di franchi con 1 milione di clienti, impiegherebbe 1.800 persone in 53 diversi località, con un'offerta che va dai prodotti assicurativi vita a quelli pensionistici. L'operazione di vendita, secondo alcuni analisti, potrebbe liberare risorse da distribuire in aree più promettenti. Oggi il titolo Generali si muove in linea con il mercato segnando un ribasso del 2,9%.