Generali: ok da cda piano al 2024, dividendi fino a 5,6 mld

Daniela La Cava 15 dicembre 2021 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Generali, riunitosi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato la nuova strategia triennale di Gruppo che ha battezzato 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'. Un piano che "prevede di conseguire una crescita sostenibile sia attraverso le attività chiave sia attraverso nuove tipologie di business, grazie alle solide basi poste a partire dal 2016".Il big assicurativo ha indicato gli "ambiziosi target al 2024 basati sulla crescita sostenibile" che prevedono "una forte crescita degli utili, +6% - 8% il range del tasso annuo composto di crescita dell’utile per azione (2021-24); con flussi di cassa netti disponibili a livello della Capogruppo superiori a quota 8,5 miliardi". Atteso inoltre un aumento dei dividendi, per assicurare tra i 5,2 – 5,6 miliardi di dividendi cumulativi rispetto ai 4,5 miliardi del piano passato (2019-21).Il nuovo piano 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', si legge nel comunicato, sarà incentrato su tre pilastri strategici. In primis una crescita sostenibile, con una crescita superiore al 4% della raccolta premi nel danni non auto (Cagr 2021-24) e 2,3 – 2,5 miliardi di valore della nuova produzione al 2024 (rispetto agli 1,9 miliardi del 2020). Si punta poi a migliorare il profilo degli utili e questo avverrà con 2,5 – 3 miliardi "di flusso di cassa libero discrezionale da reinvestire su iniziative finalizzate alla crescita profittevole e alla creazione di valore, comprese operazioni di M&A nel business assicurativo e nell’asset management. Il gruppo assicurativo punta, inoltre, a "guidare l’innovazione", con 1,1 miliardi di investimenti nella trasformazione digitale e tecnologica (2022-24), in aumento del 60% rispetto a Generali 2021.