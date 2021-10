Generali: ok da Commissione europea a Opa su Cattolica

Daniela La Cava 22 ottobre 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

La Commissione Europea ha autorizzato "incondizionatamente" l’acquisizione del controllo di Cattolica da parte di Assicurazioni Generali. Lo rende noto il gruppo di Trieste in un comunicato in cui ricorda che l’Opa volontaria totalitaria sarà promossa da Generali sulla totalità delle azioni ordinarie di Cattolica. L’offerta, si legge nella nota, sarà promossa esclusivamente in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Cattolica.