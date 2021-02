Generali lancia Fenice Fenice 190, piano da 3,5 miliardi di euro a supporto della ripresa sostenibile

Alessandra Caparello 24 febbraio 2021 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Si chiama Fenice 190 il piano di investimenti da 3,5 miliardi di euro lanciato da Generali per il 190° anniversario delle Assicurazioni Generali, fondate a Trieste nel 1831, per sostenere il rilancio delle economie europee colpite dal Covid–19, a cominciare da Italia, Francia e Germania e proseguendo durante i cinque anni del piano in tutti i paesi europei dove il Gruppo è presente.Con Fenice 190 – si legge nella nota - diventano permanenti le iniziative straordinarie avviate nel 2020 per affrontare la crisi, che hanno visto investimenti a supporto delle Pmi e dell’economia reale e che hanno superato l’obiettivo del miliardo di euro. A questo primo importo si aggiunge un impegno annuo di 500 milioni di euro, per i prossimi 5 anni, destinati alla crescita sostenibile, attraverso fondi di investimento internazionali indirizzati a infrastrutture, innovazione e digitalizzazione, Pmi, abitabilità green, strutture health care ed educazione.Tra le iniziative previste per celebrare i 190 anni, anche l’apertura al pubblico dopo 500 anni delle Procuratie Vecchie a Venezia che ospiteranno l’hub globale di The Human Safety Net.