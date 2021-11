Generali in trattative esclusive per acquisizione di La Medicale di Crédit Agricole

Redazione Finanza 25 novembre 2021 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Generali e Crédit Agricole Assurances hanno annunciato di avere avviato trattative esclusive per l'acquisizione di La Médicale, società assicurativa di Crédit Agricole Assurances rivolta agli operatori sanitari.La transazione prevede inoltre la vendita a Generali France del portafoglio di contratti di assicurazione caso morte di Predica1, commercializzato e gestito da La Médicale.Fondata nel 1948, La Médicale è uno dei principali player del mercato assicurativo per gli operatori sanitari in Francia, che alla fine del 2020 ha raccolto premi annuali pari a € 552 milioni (di cui €80 milioni di premi relativi al portafoglio caso morte assicurato da Predica) e più di 600.000 polizze in portafoglio. Inoltre, La Médicale ha in Francia oltre 300.000 clienti e i suoi prodotti sono distribuiti da una rete specializzata di circa 125 agenti generali in 45 agenzie"."Per Generali - si legge nel comunicato - l'acquisizione rappresenta un'opportunità strategica di crescita, raggiungibile anche grazie alla positiva collaborazione con Crédit Agricole. La transazione è pienamente in linea con il piano strategico "Generali 2021" e conferma l'impegno del Gruppo a realizzare una crescita profittevole creando valore per i clienti, in linea con l'ambizione di Generali di essere Partner di Vita. Le competenze e professionalitàcomplementari di La Médicale offriranno a Generali France l'opportunità di stabilire una solida relazione con gli operatori sanitari, che rappresentano un importante segmento di clientela, e di fare leva su un marchio leader di mercato. La transazione rafforzerà le linee salute e puro rischio e, complessivamente, il business Danni di Generali in Francia, dal punto di vista strategico e commerciale. Permetterà inoltre di potenziare l'ecosistema di Generali in ambito salute e di espandere la rete agenziale di Generali, con oltre 668 agenti e 765 agenzie in tutta la Francia".Il progetto riflette l'impegno di Crédit Agricole Assurances a focalizzarsi sul continuo sviluppo del proprio modello di bancassicurazione, fonte di sinergie significative con le altre società del Gruppo Crédit Agricole. Come player globale nella bancassicurazione e nel business salute, Crédit Agricole Assurances intenderafforzare l’offerta in questo settore per tutti i clienti attraverso le filiali del Gruppo. Questa dinamica si basa su una risposta globale alle esigenze dei clienti, sostenuta da una rete di consulenti bancari e di servizi digitali. Lo sviluppo di Crédit Agricole Assurances nella salute, un settore caratterizzato da notevoli sfide in ambito sociale, risponde alla raison d'être del Gruppo Crédit Agricole, "Agire ogni giorno nell'interesse dei nostri clienti e della società".