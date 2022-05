Generali: ieri il primo cda, con deleghe a Donnet (ceo) e Sironi (presidente)

Daniela La Cava 3 maggio 2022 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Dopo l'assemblea della scorsa settimana, si è riunito ieri il consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali per deliberare sull’attribuzione delle cariche sociali per il triennio 2022-24. Nel dettaglio, il board del Leone di Trieste ha eletto Andrea Sironi presidente e Philippe Donnet, amministratore delegato e group ceo. A Donnet, precisa una nota, sono state confermate "le previgenti deleghe di poteri e il ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi". In una successiva seduta, il cda provvederà all’istituzione dei comitati consiliari e alla nomina dei loro componenti.