Generali guarda a Est, Donnet pronto ad accendere il risiko assicurativo

Titta Ferraro 23 maggio 2019 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Generali pronto a crescere nell'Est Europa. Secondo quanto riporta Bloomberg, il Leone di Trieste avrebbe iniziato una trattativa con MetLife per rilevarne asset per oltre 2 miliardi in Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Si tratterebbe ancora di colloqui preliminari. Una mossa di Generali nell’Est Europa ha una sua logica industriale, si legge in un articolo di oggi di Repubblica, che corrisponde a quella annunciata a suo tempo dall’amministratore delegato Philippe Donnet: crescere anche per linee esterne, in quei mercati europei che stanno correndo più dei Paesi già maturi. Ieri, dal suo quartier generale di Citylife a Milano, Generali non ha rilasciato alcun commento. L'operazione metterebbe Generali al centro del risiko assicurativo nell’Est europeo, con un’acquisizione che dovrebbe valere almeno due miliardi di euro. E andrebbe a collocare il gruppo del Leone in posizione di vantaggio in alcuni Paesi che hanno tassi importanti di crescita.