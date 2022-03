Generali diventa azionista di maggioranza nella jv assicurativa Vita in India

Valeria Panigada 30 marzo 2022 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Generali diventa azionista di maggioranza nella joint venture assicurativa Vita in India. Il gruppo di Trieste ha infatti completato l’acquisizione dell'intera partecipazione (circa il 16%) detenuta da Industrial Investment Trust in Future Generali India Life (FGIL) e la sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato.Ciò ha portato Generali a detenere una partecipazione di circa il 68% in FGIL, che potrebbe salire al 71% entro la fine del 2022 a seguito di ulteriori aumenti di capitale riservati.L’operazione, spiega la compagnia, è pienamente in linea con la sua strategia, volta a rafforzare la posizione nei mercati a elevata crescita.“L’operazione è in linea con la strategia di Generali di rafforzare il proprio posizionamento in questo mercato ad alto potenziale e siamo felici di consolidare la nostra presenza in India, diventando Partner di Vita per un numero sempre maggiore di clienti indiani”, ha detto Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO International di Generali.