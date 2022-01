Generali: dimissioni del consigliere Romolo Bardin (a.d. Delfin)

Daniela La Cava 17 gennaio 2022 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Generali ha annunciato che il consigliere di amministrazione Romolo Bardin, consigliere indipendente e membro dei comitati per le nomine e la remunerazione; per gli investimenti; per le operazioni strategiche; per le operazioni con parti correlate, ha comunicato le proprie dimissioni dal consiglio.Bardin ha motivato "le proprie dimissioni riferendosi alle modalità operative e ad alcune scelte del consiglio e dei comitati a cui partecipa, con particolare riguardo anche al processo di formazione della lista del cda". Il consigliere Bardin è amministratore delegato di Delfin, società che è parte del Patto Parasociale stipulato con alcune società del Gruppo Caltagirone e Fondazione CRT, e che detiene una quota del capitale sociale di Assicurazioni Generali SpA pari al 6,618%."Esprimo rammarico per la decisione assunta da Bardin. Voglio ribadire, anche in questa occasione, che la società ha sempre condotto la sua attività secondo criteri di assoluta trasparenza e rigorosa correttezza, nell’interesse di tutti gli stakeholder. Principi, questi, a cui confermo ci si è sempre attenuti nei rapporti con tutti i consiglieri, senza eccezione alcuna e in ogni occasione", ha dichiarato il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola.