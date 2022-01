Generali: dimissioni consigliere Sabrina Pucci

Redazione Finanza 25 gennaio 2022 - 13:42

MILANO (Finanza.com)

Generali ha annunciato che il consigliere di amministrazione Sabrina Pucci, consigliere indipendente e membro del comitato per le nomine e la remunerazione e del comitato controllo e rischi, ha comunicato le proprie dimissioni dal consiglio per motivi personali.“Voglio esprimere il mio ringraziamento alla professoressa Pucci per l’importante contributo che ha dato alla Compagnia nei nove anni come consigliere di amministrazione. A nome del consiglio le auguro ogni successo per il futuro", ha dichiarato il presidente di Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola.