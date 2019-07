Generali cresce in Portogallo: rilevate Seguradoras Unidas e AdvanceCare

Daniela La Cava 19 luglio 2019 - 07:57

MILANO (Finanza.com)

Campagna acquisti portoghese per Generali che rileva Seguradoras Unidas e AdvanceCare. Nel dettaglio, il gruppo assicurativo di Trieste ha annunciato di avere raggiunto un accordo per l’acquisizione del 100% della compagnia Seguradoras Unidas e della società di servizi AdvanceCare da Calm Eagle Holdings Sarl e Calm Eagle Parent Holdings II Sarl, detenute a maggioranza da fondi di investimento gestiti da alcune controllate di Apollo Global Management. Il corrispettivo, soggetto a aggiustamenti al closing, è di 510 milioni di euro per Seguradoras Unidas e e di 90 milioni per AdvanceCare.L’operazione, si legge nella nota del Leone di Trieste, rappresenta un importante passo nell’esecuzione della strategia triennale del Gruppo, che prevede il rafforzamento della leadership di Generali in Europa.