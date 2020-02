Generali crea jv con Nationwide per offrire soluzioni assicurative multinazionali

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Generali ha creato una joint venture con Nationwide Mutual Insurance, una delle principali società di servizi assicurativi e finanziari degli Stati Uniti. La nuova società, che si chiamerà N2G Worldwide Insurance Services, fornirà soluzioni assicurative per multinazionali. N2G, che avrà sede nel New Jersey e che sarà operativa a partire dal secondo trimestre 2020, fornirà soluzioni assicurative commerciali a clienti statunitensi e a clienti internazionali con attività negli Usa. Nationwide si assumerà le esposizioni di rischio negli Stati Uniti, mentre Generali si assumerà le esposizioni di rischio non Usa.