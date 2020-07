Generali: completato con successo il collocamento del green bond, domanda 7 volte l'offerta

Valeria Panigada 7 luglio 2020 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Assicurazioni Generali ha collocato con successo il suo secondo green bond, un titolo Tier 2 in euro con scadenza luglio 2031. In fase di collocamento sono stati raccolti ordini pari a 4,5miliardi di euro, oltre sette volte l’offerta, da oltre 350 investitori istituzionali internazionali. L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa l’87% degli ordini assegnati: il 25% dell'obbligazione è stato allocato agli investitori del Regno Unito e dell'Irlanda, il 25% ai conti francesi e del Benelux, circa il 19% agli investitori italiani e spagnoli, il 18% agli investitori tedeschi e svizzeri. Si è registrata anche una partecipazione dell’8% dei paesi nordici e del 2% per gli asiatici.