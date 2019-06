Generali, completata l’acquisizione di Union Investment in Polonia

Valeria Panigada 18 giugno 2019 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Generali ha completato l’acquisizione in Polonia di Union Investment TFI dal gruppo tedesco Union Asset Management, dopo aver ricevuto le approvazioni di tutti gli organi regolamentari e delle autorità per la concorrenza. La compagnia assicurativa aveva siglato un accordo per l’acquisizione del 100% della società di asset management polacca nell’ottobre 2018.Union Investement TFI è il sesto operatore di asset management in Polonia con 3,3 miliardi di asset gestiti. Oggi Generali è tra i cinque più grandi gruppi assicurativi nel mercato polacco con premi lordi pari a 670 milioni e una quota di mercato pari al 5% nel 2018.