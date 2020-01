Generali, completata acquisizione di Seguradoras Unidas e AdvanceCare in Portogallo

Valeria Panigada 8 gennaio 2020 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Generali ha completato l’acquisizione in Portogallo del 100% della compagnia Seguradoras Unidas e della società di servizi AdvanceCare. lam compagnia ha infatti ricevuto le approvazioni di tutti gli organi regolamentari e delle autorità per la concorrenza e ha così perfezionato l’operazione annunciata lo scorso 18 luglio. Pedro Carvalho sarà il Ceo delle compagnie di Generali in Portogallo (Generali Vida, Generali Seguros, Seguradoras Unidas), a diretto riporto di Jaime Anchústegui, Ceo International di Generali.