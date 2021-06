Generali completa acquisizione di Axa Insurance in Grecia

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Generali ha completato l'acquisizione da Axa della società Axa Insurance in Grecia, dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie dagli enti regolatori e dall’autorità antitrust. L'acquisizione era stata annunciata il 31 dicembre 2020. Lo si apprende in una nota del gruppo di Trieste nella quale si spiega che a seguito del perfezionamento dell'acquisizione, Generali ha esteso per ulteriori 20 anni l’accordo di distribuzione esclusivo con Alpha Bank (banche leader in Grecia con circa 3,1 milioni di clienti e una rete di oltre 300 filiali).L’acquisizione è in linea con la strategia di Generali di rafforzare la leadership in Europa e consente al gruppo di assicurarsi una posizione leader nei segmenti Danni (2°) e Salute (3°) e di rafforzare la presenza nel Vita all’interno del mercato assicurativo greco, accedendo a un importante canale distributivo bancario in partnership con Alpha Bank. La partnership esclusiva con quest'ultima è in linea con l’ambizione di Generali di potenziare il canale di bancassurance con l’obiettivo di rafforzare le vendite di prodotti Danni. Panos Dimitriou sarà nominato ceo dell’attività del Gruppo in Grecia.