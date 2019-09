Generali: collocato il primo green bond, il debito ridotto per circa 250 milioni

Valeria Panigada 24 settembre 2019 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Assicurazioni Generali ha completato con successo il riacquisto dei suoi titoli subordinati con prima data di call nel 2022. Alla scadenza dell’offerta di riacquisto, l’importo nominale aggregato di tutti i titoli offerti ammontava a 1,5 miliardi che rappresenta approssimativamente il 59% dell’importo nominale complessivo dei titoli in circolazione pari a 2,56 miliardi.Inoltre generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza nell’ottobre 2030, che sarà emesso sotto forma di green bond. L’emissione rappresenta il primo green bond emesso da una compagnia assicurativa europea. La nuova emissione di green bond ha raccolto ordini finali superiori a 2,7 miliardi, pari a circa 3,6 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di investitori istituzionali internazionali.“Queste due operazioni ridurranno il nostro debito esterno per circa 250 milioni", ha fatto sapere il direttore finanziario del gruppo, Cristiano Borean.