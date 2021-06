Generali colloca il suo primo Sustainability Bond

Titta Ferraro 25 giugno 2021 - 08:24

Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza giugno 2032 (i Titoli), emesso in formato “sustainable” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework.I proventi netti dei Titoli saranno utilizzati per finanziare/rifinanziare “Eligible Sustainability Projects”. Inoltre sarà effettuata una donazione pari a € 50.000 a The Human Safety Net,- ONLUS, la fondazione creata da Generali con l’obiettivo di liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità. In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini pari a € 2,2 miliardi, da più di 180 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI.