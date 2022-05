Generali: arrivano le dimissioni da consigliere di Caltagirone

Redazione Finanza 27 maggio 2022 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Generali ha comunicato che il consigliere di amministrazione non indipendente Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal consiglio con effetto immediato. "Le motivazioni non sono state rese note", precisa la nota del Leone di Trieste che indica che ad oggi il consigliere Caltagirone (direttamente o attraverso società a lui riconducibili) detiene una quota del capitale sociale di Generali pari al 9,95%. Il board sarà convocato nei prossimi giorni per ogni conseguente decisione in merito alla sua sostituzione.