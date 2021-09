Generali, arriva ok Consob a documento Opa su Cattolica: si parte il 4 ottobre

Redazione Finanza 23 settembre 2021 - 07:01

MILANO (Finanza.com)

Generali ha comunicato che la Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria che ha promosso sulla totalità delle azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 4 ottobre 2021 e terminerà il giorno 29 ottobre 2021 (estremi inclusi).Nel comunicato diramato da Generali si legge che "il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8.30 (ora italiana) del 4 ottobre 2021 e terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 29 ottobre 2021 (estremi inclusi), salvo proroghe"."Il 29 ottobre 2021 rappresenterà, pertanto - si legge nella nota - salvo proroghe in conformità alla legge applicabile, la data di chiusura del periodo di adesione all'Offerta e la data di pagamento delle Azioni portate in adesione all'Offerta cadrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, pertanto il 5 novembre 2021 (la 'Data di Pagamento')".Riguardo al corrispettivo, Generali "riconoscerà a ciascun azionista dell'Emittente (Cattolica) aderente all'Offerta un corrispettivo pari a Euro 6,75 (cum dividendo, ossia inclusivo delle cedole relative ad eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta".