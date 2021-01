Generali: anche il prossimo piano si caratterizzerà per un'attraente politica di dividendo (analisti)

Alessandra Caparello 29 gennaio 2021 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Sul dividendo, Generali si atterrà alle indicazioni del regolatore, confermando l’impegno di pagare un dividendo cumulato in arco piano 2019-21 di 4.5- 5bn (nostra stima di 4.5bn). Così emerge dall’intervista al CEO Donnet su Repubblica.Viene ribadito che il dividendo sugli utili 2019 non pagato nel corso del 2020 verrà distribuito agli azionisti appena possibile. Come sottolinea Equita, anche il prossimo piano si caratterizzerà per un’attraente politica di dividendo. Per quanto riguarda CASS, G verosimilmente parteciperà all`aumento di capitale da 200mn della compagnia, ma solo per la propria quota (c.50mn). La riorganizzazione del top management approvata dal CdA è finalizzata a una migliore integrazione della gestione investimenti con quella assicurativa, al rafforzamento dell`asset management e all`accelerazione nella trasformazione digitale.